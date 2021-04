Confira o ranking de vacinação contra a Covid-19 dos municípios da Paraíba; VEJA COMO ESTÁ A SUA CIDADE

Fizemos um levantamento exclusivo, com base nos dados do painel de vacinação do Ministério da Saúde e Governo do Estado, de como está o registro de doses aplicadas em todos os municípios da Paraíba. Os dados são referentes à atualização do dia 29 de março, da nona remessa de vacinas.

Até esta atualização, 26 municípios do estado encontram-se com registro de doses aplicadas acima dos 90% quando considerado as doses aplicadas, somando-se dose 1 e dose 2, em relação às doses recebidas.

Fonte: LeituraPB