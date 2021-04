Urgente: Explosão seguida de desabamento deixa dois mortos e três feridos em JP

By

Uma explosão seguida de desabamento deixou saldo de vários feridos na madrugada deste domingo (4) no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

De acordo com as informações obtidas pelo Portal T5, a tragédia foi registrada pouco antes das 4h.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas.

Até às 5h37, três pessoas foram retiradas dos escombros e conduzidas para o Hospital de Emergência e Trauma. Uma delas tee 70% do corpo queimado e precisou dos cuidados médicos da ambulância de suporte avançado.

Fonte: zap