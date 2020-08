COVID-19: Romero anuncia cancelamento do Maior São João do Mundo e a antecipação do início do Natal Iluminado 2020

COVID-19: Romero anuncia cancelamento do Maior São João do Mundo e a...

Segundo o prefeito, a conjuntura ainda não permite a realização do evento nacional com segurança sanitária

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou, através de transmissão nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira, 31, que não mais será realizado o Maior São João do Mundo 2020. Em maio passado, Romero adiou o evento, por conta da pandemia do novo coronavírus e definiu o período de 9 de outubro a 10 de novembro como período excepcional para o evento.

Em sua exposição na live, realizada na empresa Medow, no bairro Itataré, Romero observou que, embora venha se registrando a queda da curva de incidência de casos de Covid-19 na cidade, o evento não poderá ser realizado, pois congrega não apenas pessoas de Campina Grande, mas visitantes oriundos de todas as regiões do Brasil.

Romero disse, ainda, que segue o exemplo de outros centros do país, que têm cancelado grandes eventos este ano e até mesmo os já previstos para o 2021. A meta, então continua sendo em Campina Grande evitar a propagação da doença.

Devolução de taxas – O prefeito ainda destacou que, a partir de 6 de agosto, a empresa parceira Medow Entretenimento estará convocando os comerciantes que atuam no São João e que já haviam efetuado o pagamento, total ou parcial, da taxa de ocupação de espaços no Parque do Povo para que recebam o ressarcimento do valor pago. O atendimento será realizado no escritório da Medow, na rua Sebastão Donato, 133, centro.

Antecipação do Natal Iluminado – Mas se Campina Grande não contará com os festejos juninos este ano, o prefeito Romero Rodrigues informou que será antecipada a realização do Natal Iluminado na cidade este ano. Mas se Campina Grande não contará com os festejos juninos este ano, o prefeito Romero Rodrigues informou que será antecipada a realização do Natal Iluminado na cidade este ano.

Conforme garantiu, a iluminação de 2020 será mais arrojada e vai ser antecipada como forma de fortalecer o comércio e o trade turístico da cidade. Espera inaugurar a iluminação já no dia 11 de outubro, data de aniversário da cidade.

Companhias na live – Na companhia do prefeito, estiveram o empresário Jomário Souto (Medow Entretenimento); os secretários Rosália Lucas (Desenvolvimento Econômico) e Asfora Neto (Juventude, Esporte e Lazer); o presidente do SindCampina, Divaildo Júnior; Tupac Dantas (Vila Sitio São João), Márcio Holanda (Spazzio e Vila Forró), o vereador Teles Albuquerque e outras autoridades.

Fonte: Codecom