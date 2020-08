PESQUISA CONSULT: Romero diz que recebe com humildade e gratidão o resultado histórico de avaliação positiva do seu governo

Prefeito campinense diz que índices elevados só aumentam sua responsabilidade e vontade de trabalhar pela cidade ainda mais até o fim de seu mandato

O prefeito Romero Rodrigues disse em entrevista, na tarde desta quinta-feira, 30, que recebe com humildade e extrema gratidão os resultados divulgados hoje da pesquisa de opinião do instituto Consult em Campina Grande, realizada nos últimos dias 25 e 26 deste mês com 700 entrevistados, sobre a avaliação de seu governo. Segundo o levantamento, a gestão de Romero tem no momento 88,7% de aprovação popular e o jeito de governar do prefeito chega a 76%. – Sem dúvidas, é sempre muito gratificante quando um gestor recebe um retorno tão positivo da cidade sobre seu trabalho e de sua equipe, e sou muito grato a Campina Grande por isso, mas também encaro com a humildade de quem tem diante de si uma responsabilidade ainda maior com seu povo – destacou Romero.

De acordo com Romero Rodrigues, para um ano em que ele tinha projetado impor um ritmo administrativo intenso, 2020 tem sido marcado pela pandemia do novo coronavírus,c om impactos sem precedentes e que impôs a todos os setores – inclusive a gestão municipal – a rever prioridades e focos.

Pandemia

Agradecendo a Deus pelo discernimento e serenidade necessários neste momento, acredita que Campina Grande vem colhendo bons resultados porque soube fazer o dever de casa, num primeiro momento, e a administração das possibilidades de convivência em seguida.

De qualquer forma, o prefeito campinense assegura que, neste momento em que se registra um relativo controle sobre a Covid 19 – após o Município ser preparado em termos estruturais em sua rede pública de Saúde para enfrentar o desafio – a cidade passará a experimentar a retomada do ritmo administrativo.

Obras

“Temos um grande volume de obras já prontas para serem iniciadas”, revela Romero Rodrigues, comemorando também os sinais claros de uma retomada gradual da economia local.

Fonte: Codecom