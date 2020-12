Covid-9: Brasil supera 7 milhões de casos; nº de mortos é o maior em 3 meses

O Brasil superou hoje a marca dos 7 milhões de casos confirmados de covid-19 – o total de infectados subiu para 7.042.695 desde o início da pandemia, com 68.437 novos casos de ontem para hoje. Os números seriam ainda maiores, mas o estado de São Paulo enfrentou problemas técnicos e não enviou dados atualizados ao sistema do Ministério da Saúde. O levantamento das informações foi feito pelo consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte.

O número de mortes provocadas pela doença no Brasil em um intervalo de 24 horas é o maior em três meses: houve 968 novos registros, com um total de 183.822 óbitos desde o começo da pandemia. O país não via cifras tão altas desde 15 de setembro, quando foram registradas 1.090 mortes no intervalo entre um dia e outro.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o terceiro país no mundo em número de casos da doença, atrás apenas de Estados Unidos e Índia (com 16.782.029 e 9.932.547 infectados, respectivamente, no começo desta tarde).

Estado com maior número de casos (1.341.428) e mortes (44.282) no Brasil, São Paulo voltou a apresentar problemas no acesso ao sistema do Ministério da Saúde e não enviou dados nesta quarta-feira. Os paulistas enfrentaram dificuldade semelhante no começo de novembro.

Dados da Saúde

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (16), o país registrou 70.574 diagnósticos positivos para o novo coronavírus nas últimas 24 horas, atingindo um total de 7.040.608 infectados desde o início da pandemia.

De ontem para hoje, o Brasil registrou 936 novas mortes provocadas pela covid-19. Desde o começo da pandemia, o total de óbitos causados pela doença em todo o país chegou a 183.735.

Ainda de acordo com o governo federal, 6.132.683 pessoas se recuperaram da covid-19, com outras 724.190 em acompanhamento.

17 estados + DF em alta

Foram 684 óbitos em média nos últimos 7 dias, o que representa uma aceleração de 26% na variação de 14 dias. O país já acumula 13 dias de alta na média móvel de mortes.

Sem considerar São Paulo, 17 estados mais o Distrito Federal apresentaram tendência de alta na média móvel de mortes. Além disso, apenas dois estados apresentaram queda na média e outros seis mantiveram estabilidade.

Entre as regiões, apenas o Norte (7%) teve estabilidade. As demais apresentaram aceleração: Centro-Oeste (34%), Nordeste (26%), Sudeste (18%) e Sul (43%).

Para medir a situação das mortes por causa da covid-19, especialistas indicam usar a média móvel dos óbitos, que calcula a média de registros observada nos últimos sete dias. A operação é a mais adequada para observar a tendência das estatísticas, por equilibrar as variações abruptas dos números ao longo da semana.

O consórcio de veículos de imprensa adotou esse período para verificar as oscilações na média móvel. É possível falar em queda nos números quando a diminuição é maior do que 15% se verificado nos últimos 14 dias —no caso, o período das duas últimas semanas. Caso os números aumentem mais do que 15%, há aceleração da epidemia. Valores intermediários indicam estabilidade.

Fonte: Agência Brasil