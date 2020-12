Genival Lacerda tem piora no quadro clínico e estado de saúde é considerado gravíssimo, diz filho

O cantor Genival Lacerda , de 89 anos, apresentou uma piora no quadro clínico de terça (15) para quarta (16). “O quadro dele é gravíssimo. É muito delicado no momento”, disse ao G1 o filho dele, João Lacerda.

Genival foi internado com Covid-19 no Hospital Unimed I, na Ilha do Leite, região central do Recife, em 30 de novembro.

Desde então, o cantor ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, respirando com ajuda de aparelhos. Segundo João Lacerda, há comprometimento do pulmão do pai.

“Os médicos entraram com uma medicação para manter a pressão estável, que está muito baixa. Hoje [quarta] à tarde vou ao hospital para saber qual é o caminho”, afirmou, por telefone.

Na noite desta quarta-feira (16), o G1 voltou a entrar em contato com João sobre o quadro clínico do pai. “Vamos aguardar para ver como vai ser a reação à mudança da medicação, pois ele fez um exame e o resultado deve sair em 48 horas”, disse.

O hospital em que o compositor foi internado afirma que tem por política não fornecer detalhes sobre estado de saúde de pacientes. Segundo a assessoria de comunicação, tais informações só são repassadas para a família.

AVC

Em 26 de maio deste ano, Genival Lacerda sofreu um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC) e deu entrada no Hospital d’Ávila, na Zona Oeste da capital pernambucana. Recuperado, ele teve alta três dias depois de ser internado.

Genival Lacerda estava em sua casa, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana, quando passou mal.

Foi levado a princípio para o hospital da Unimed, mas por conta do risco de contrair Covid-19, foi transferido para o D’Ávila, ainda de acordo com o filho.

Covid-19 em Pernambuco

