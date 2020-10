Criança de 4 anos morre após ser espancada pelo próprio padrasto na tarde desta segunda-feira (05)

By

No inicio da tarde desta segunda-feira (05 de setembro), equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade de Patos foram acionadas para socorrer uma criança de nome Kevelin Kauane, de apenas 4 anos, que havia sido espancada pelo seu próprio padrasto identificado como Geraldo Júnior dos Santos, no Bairro Sete Casas, na zona leste de Patos.

Porém ao chegarem ao local, a equipe do SAMU encontrou a pequena Kemily Kauane, já estava sem vida, com sinais de espancamento e em rigidez cadavérica.

Segundo primeiras informações a Polícia Militar foi acionada e logo após fazerem diligências pela cidade conseguiram localizar o acusado, que no momento se encontra em poder dos policiais. A mãe da criança foi levada até a delegacia de Polícia Civil para ser ouvida pelo delegado de plantão.

Fonte: Catolé News