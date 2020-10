PRF prende homem com revólver no Sertão paraibano

A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba prendeu, na noite da última segunda-feira (05), um homem com um revólver e cinco munições. A prisão ocorreu no município de Quixabá, no sertão paraibano.

Os policiais abordaram um veículo Ford F4000 na BR 230, na região metropolitana de Patos. A equipe verificou que o veículo transportava uma mudança particular e possuía três ocupantes. Os policiais perceberam que um dos passageiros apresentava bastante nervosismo na abordagem.

Ao realizar buscas no veículo, a equipe encontrou um revólver Taurus calibre 38, pronto para uso, com cinco munições e a quantia de mais de R$ 17 mil. A arma e o dinheiro estavam em uma sacola com os pertences do passageiro, um homem de 36 anos.

O homem informou que estava fazendo sua mudança do município de Equador, no Rio Grande do Norte, para a cidade de Patos. Afirmou que utilizava o revólver para defesa pessoal e a quantia em dinheiro seria utilizada para pagamento das despesas com a mudança e pagamento da faculdade que cursa.

Após consultas aos sistemas, foi verificado que o revólver não possuía registro e o homem não possuía porte de arma. Ele foi detido, conduzido à Polícia Civil e deverá responder por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Fonte: Patos Online