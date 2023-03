Chove em pelo menos 150 cidades da Paraíba no Dia de São José

No dia de São José, comemorado neste domingo (19), choveu em pelo menos 150 cidades da Paraíba, incluindo João Pessoa. Os dados são da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa).

O santo é cultuado no Nordeste como um padroeira dos agricultores e caso caia água do céu no dia de São José , é sinal as chuvas serão boas para as lavrouras, gerando boas colheitas.

Por conta das chuvas que atingiram a Paraíba neste final de semana, um trecho da BR -230, no quilômetro 19, em João Pessoa, foi interditado na noite deste sábado (18), após um deslizamento de barreira. O local só foi liberado para o tráfego no começo da noite de domingo (19). Equipes da Defesa Civil e Secretaria de Infraestrutura foram informados e solicitados para retirada da da terra, lama e outros resíduos que atingiram a rodovia com o deslizamento, para assim possibilidar a liberação do fluxo. Segundo informou a PRF, foi efetuada a limpeza do local. O trânsito só foi liberado depois que uma encosta foi colocada para evitar novos deslizamentos na barreira.