Defesa Civil reconhece situação de emergência em 11 municípios do Nordeste

A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 11 cidades da Região Nordeste do País. Em nove delas, a causa é a estiagem. Estão nessa situação os municípios de Oliveira dos Brejinhos, Capim Grosso, Riachão do Jacuípe e Tucano, na Bahia, Alto Santo, no Ceará, São Francisco de Assis do Piauí, no Piauí, e Angicos, Apodi e Ipueira, no Rio Grande do Norte.

Municípios e estados podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, para ações de resposta e reconstrução após desastres naturais. O coronel Alexandre Lucas, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do MDR, explica como deve ser feito o pedido.

“Os municípios de todo o Brasil podem acessar recursos para resposta aos desastres. É importante que o prefeito ou o governador decrete situação de emergência, encaminhe a documentação via S2ID para que possamos apoiar com nossos recursos.”

Além da região Nordeste, cidades do Norte e do Sul tiveram situação de emergência reconhecida. A lista completa dos municípios pode ser acessada em mdr.gov.br.