Pesquisa mostra que em Campina medicamentos genéricos estão 64,42% mais baratos

Em Campina Grande os preços médios dos medicamentos genéricos estão 64,42 % mais baratos do que os de referência (marca), segundo pesquisa de preços divulgada pelo Procon Municipal nesta terça-feira (1º de junho). O levantamento reúne preços dos 36 medicamentos mais usados pelo consumidor campinense, sendo 18 de marca e 18 genéricos.

Segundo o coordenador do Procon de Campina Grande, Saulo Muniz, as variações dos preços nos medicamentos genéricos são altas devido, principalmente, ao fato de os laboratórios variarem os valores dos produtos de uma farmácia para a outra.

Com isso, na pesquisa de maio, os preços médios dos genéricos com os de referência estão 64,42% mais baratos do que os de referência, o que pode representar uma economia significativa para o bolso do consumidor. A pesquisa foi realizada no último dia 28 (sexta-feira) em quatro farmácias e drogarias da cidade.

Marca

As maiores diferenças de preços entre os medicamentos de marca, segundo dos dados do Procon-CG, foram encontradas no Losartana potássica de 50 mg (caixa com 30 comprimidos) com preços entre R$ 10,00 e R$ R$ 44,50 (uma variação de 345%). Outro que apresentou alta variação foi o Atenolol de 25 mg (30 comprimidos), com valor de R$ 7,27 até R$ 11,62 (variação de 59,83%).

Já entre os medicamentos genéricos, as maiores diferenças de preços registradas foram no Atenolol de 25 mg (30 comprimidos), com valor entre R$ 2,99 e R$ 9,22 (variação de 208,36%); Dipirona Monoidratada de 500 mg/ml (gotas 15ml), com valor entre R$ 1,99 e R$ 4,00 (variação de 101,01%; Paracetamol de 200 mg/ml (gotas, com 15 ml) cujo valor varia entre R$ 1,99 e R$ 6,25 (variação de 214,07%); e o Nimesulida de 100 mg (12 comprimidos), com valores entre R$ 3,99 e R$ 12,80 (variação de 220,80%).

Detalhes do levantamento podem ser conferidos, na íntegra, no site: https://procon.campinagr ande.pb.gov.br/

Fonte: Codecom