Delegado da PF revela que boa parte dos valores investidos na Braiscompany iam para conta do casal Ais: “foi todo para a pessoa física dos sócios”

O caso Braiscompany segue chamando atenção, após quase seis meses do início das reclamações de investidores de um suposto calote. Conforme trouxe o ClickPB, no úlitmo domingo (07) o programa Domingo Espetacular, da RecordTV, trouxe uma reportagem sobre o caso com depoimentos de vítimas, especialistas e de um delegado da Polícia Federal. Ao longo do material, foi exposto que parte dos R$ 2 bilhões dos investimentos na Braiscompany passou pela conta pessoal do casal Ais, e não pela da empresa.

“(Parte) Esse dinheiro que deveria transitar na carteira de pessoa jurídica da empresa, não transitou, foi todo para a pessoa física dos sócios” detalhou o delegado Guilherme Torres, da Polícia Federal na Paraíba, durante a reportagem da RecordTV. De acordo com a PF, a empresa prometia aos clientes que os valores empregados por eles iriam ser transformados em investimentos em criptomoedas, com rendimentos de 8% ao mês.

Porém, na verdade, os contratos eram pagos com dinheiro que era colocado por novos investidores, o que caracterizaria um sistema de pirâmide financeira. O golpe vinha sendo realizado, segundo a PF, há ao menos quatro anos. Um outro fato que chama atenção é que segurando apurou a reportagem a empresa campinense não possui registro na Comissão de Valores Mobiliários, órgão que supervisiona o sistema financeiro do país.

Desde que foi ao ar, o conteúdo já acumula quase meio milhão de visualizações apenas no Youtube.

Fonte: ClicK PB