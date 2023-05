Rita Lee fez um dos últimos shows da carreira em João Pessoa

By

A cantora Rita Lee, que morreu nessa segunda-feira (8), fez um dos últimos shows da carreira em João Pessoa, na Paraíba. A artista foi atração principal do réveillon do ano de 2012. Naquele ano, Rita anunciou afastamento dos palcos, mas não deixou os estúdios.

À época, ela falou sobre a decisão nas redes sociais: “Aposento-me de shows, da música nunca. Quem me viu ontem pode bem atestar minha fragilidade física. Saio de cena absolutamente paixonadacocês”, destacou Rita Lee.

Considerada um dos maiores nomes do gênero no país, ela subiu ao palco instalado próximo ao Busto de Tamandaré, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú, logo após a tradicional queima de fogos.

Doença

Em 2021, Rita foi diagnosticada com câncer de pulmão e estava em tratamento contra a doença. A cantora faleceu na própria casa, em São Paulo, “cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, disse a família em um a publicação no Instagram.

