Dirigente da FPF revela que não há previsão de volta do futebol paraibano

O avanço da pandemia do novo coronavírus suspendeu o futebol pelo Brasil. À Paraíba foi o último estado a realizar um jogo oficial, mas, desde 19 de março, a bola não rola em solo paraibano e segundo o diretor executivo da Federação Paraibana de Futebol, Otamar Almeida, a entidade ainda não tem um plano de ação para a retomada do futebol.

“Estamos em permanente diálogo com as autoridades de saúde e com os médicos dos clubes para estabelecermos a volta do futebol. É natural que todos estejam ansiosos para esse retorno, mas só vamos dar o primeiro passo quando tivermos o sinal verde para que tudo volte com a máxima segurança”, disse Otamar Almeida.

Ainda segundo o diretor da FPF a federação está montando o seu plano de ação com muito cuidado, observando todo o rigor do protocolo já posto em prática em alguns estados com alguma flexibilização, onde jogadores já retornaram aos treinamentos nos clubes. “Cada Estado tem a sua realidade, daí a nossa preocupação com a máxima segurança de todos os envolvidos num jogo de futebol, mesmo sendo realizado de portões fechados”, concluiu o dirigente. O Campeonato Paraibano de 2020 foi interrompido em 18 de março, após o jogo entre Botafogo e Sousa, no Almeidão, no empate de 1 a 1, ainda pela fase de classificação.