Brasil registra recorde de 1.262 mortes por Covid-19 em 24 horas e chega a 31.199

A alta nas contagens diárias após um fim de semana e uma segunda-feira de baixos registros acontece porque, nestes dias, as notificações costumam ser menores já que os municípios trabalham com equipes de saúde reduzidas.

Com esta contagem, o Brasil se junta a outros três países que ultrapassaram a triste marca dos 30 mil mortos. Está ao lado da Itália (33.530)– que já foi o epicentro da doença na Europa–, do Reino Unido (39.452) com uma das taxas de morte mais aceleradas do mundo e dos Estados Unidos que contam mais de 106 mil baixas.