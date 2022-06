É Hoje 10 de Junho: Aberttura do Maior São João do Mundo 2022

É Hoje 10 de Junho: Aberttura do Maior São João do Mundo...

Xand Avião, Flávio José, Nonato Neto e João Lacerda são as atrações do Palco Genival Lacerda, na noite de retorno do evento ao Parque do Povo

Com shows de Xand Avião, Flávio José, Nonato Neto e João Lacerda, será aberta, nesta sexta-feira, 10, no Parque do Povo, a edição 2022 d’O Maior São João do Mundo. A solenidade oficial de abertura, conduzida pelo prefeito Bruno Cunha Lima, está prevista para 23h40, no Palco Genival Lacerda, com a presença de diversas autoridades, entre as quais, o presidente da República em exercício, senador Rodrigo Pacheco.

A noite de abertura dos festejos juninos de Campina Grande, após dois anos de interrupção, por conta da pandemia do novo coronavírus, deve reunir um público circulante em torno de 100 mil pessoas, conforme expectativa dos organizadores do evento.

Em 2022, O Maior São João do Mundo completa 39 anos, dois dos quais realizados de forma virtual. E para festejar essa volta ao Parque do Povo, já que as edições virtuais foram realizadas em espaços alternativos, a Prefeitura de Campina Grande e a Medow Entretenimento e Cultura, empresa responsável pela organização do evento, prepararam uma programação com mais de mil horas de forró e cerca de 800 atrações, entre cantores, bandas, trios de forró, quadrilhas juninas e grupos folclóricos.

Além do palco da Arena de Shows, batizado de Palco Genival Lacerda, as apresentações acontecerão na Pirâmide, no Palco Cultural e nas duas Ilhas de Forró. Já a programação paralela acontece na Vila do Artesão, casas de shows, clubes, casas de recepção, bares e restaurantes em toda a cidade.

Pirâmide e Ilhas

Na Pirâmide, programação será aberta às 19h, com apresentação de quadrilhas juninas. A partir das 22h, o forró será comandado pelo Trio Xodó, Edson e forró Gonzagão e Trio Seu Branco.

Na Palhoça Seu Vavá, o arrasta pé está garantido com os trios Vila Ferroviária, Forró Show, Adriano Ezequiel e Gaviões da Paraíba. Já na Palhoça Zé Bezerra, se apresentam os trios Introdução Musical, JP, Matheus Ericiano e Lúcia Lemos.

Na noite de abertura d’O Maior São João do Mundo 2022, também tem muito forró no Palco Cultural, com Trio Matheus Ericiano, Trio Xodó, Trio Styloso e apresentação folclórica com o grupo Caetés.

Homenagem

A edição 2022 d’O Maior São João do Mundo presta homenagem a um dos maiores ícones da música regional nordestina e um dos maiores divulgadores de Campina Grande. O palco da Arena de Shows foi batizado de Palco Genival Lacerda, também conhecido como seu Vavá e senador do rojão. Genival Lacerda faleceu em 2021, por sequelas da covid-19.

Campinense de nascimento e intérprete de sucessos como Severina Xique Xique; Radinho de Pilha (Ela Deu o Rádio); Galeguim dos Zói Azu; Caldinho de Mocotó; Rock do Jegue, entre outras, o cantor e compositor Genival Lacerda gravou mais de 70 discos, entre LPs e CDs, ao longo de 65 anos de carreira. Em 2020, dias após se recuperar de um AVC, ele se apresentou na live d’O Maior São João do Mundo, quando também foi homenageado pela Medow Entretenimento e Cultura, empresa organizadora do evento. O Maior São João do Mundo prossegue até o dia 10 de julho.