Quadrilhas juninas são espetáculo à parte no São João de Campina Grande

Um espetáculo de cores, alegria e emoção. Assim são as quadrilhas juninas, uma tradição que chegou ao Brasil na época da colonização, rompeu as paredes dos salões da burguesia e tomou conta do país nas festas de São João. Antes caipiras, as juninas se estilizaram, ganharam mega produções e se transformaram em verdadeiros espetáculos de dança e teatro. Em Campina Grande, elas envolvem cerca de 1.500 pessoas, entre dançarinos e equipes de produção e movimentam uma verdadeira indústria.

São costureiras e bordadeiras que trabalham, praticamente o ano inteiro, na produção das fantasias. Em torno das quadrilhas gira ainda um comércio de calçados, adereços e uma série de outros produtos, que dão brilho e cor às agremiações. As apresentações, sobretudo nos dias de competição, chegam a atrair um público em torno de duas mil pessoas, na Pirâmide do Parque do Povo.

“Nós reconhecemos o valor cultural das quadrilhas juninas e sua importância para O Maior São João do Mundo. Entendemos que elas, assim como o forró e a fogueira, são símbolos importantíssimos das festas juninas e por isso precisam ser preservadas e incentivadas”, enfatizou o diretor da Medow, empresário Jomário Souto.

As apresentações acontecerão todas as noites, das 19 às 22h, com exceção do dia 12, quando a Pirâmide sedia o Casamento Coletivo. Além disso, 20 juninas estão habilitadas a participar dos Festivais de Quadrilhas Juninas.