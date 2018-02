Elenco do Campinense participa de treino coletivo no Renatão

O elenco do Campinense deu sequência na tarde desta quarta-feira (31), no estádio Renatão, aos preparativos para o importante compromisso contra a Desportiva Guarabira, marcado para o domingo (4), às 16h, no estádio Silvio Porto, em Guarabira (PB). O jogo será válido pela 6ª rodada do Campeonato Paraibano.

Depois do aquecimento comandado pelos preparadores físicos, o treinador rubro negro, Celso Teixeira, conversou com o grupo, separou os times e fez um coletivo tático explorando o posicionamento defensivo e ofensivo.

O time titular esteve com: Jefferson, Alex Murici, William Goiano, Rafael Araújo, Rafael Jensen, Jackinha, Marcelo, Fabio Silva, Jean Carlo, Muller e Tiago Mandi.

O atacante Rodrigo Silva e o meia Marcinho permanecem sob os cuidados dos médicos e fisioterapeutas e estão em tratamento intensivo.

Os jogadores foram liberados depois da atividade e voltarão aos treinamentos no turno da manhã desta quinta-feira (1), a partir das 8h30, novamente no Renatão.

