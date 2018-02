Treze encerra preparação para a estreia na Copa do Brasil

Sem a presença da imprensa, o técnico do Treze, Oliveira Canindé comandou seu último treino antes da estreia pela Copa do Brasil diante do Figueirense. Na tarde desta terça-feira (30), no Estádio Presidente Vargas, o comandante Alvinegro acertou os últimos detalhes do time.

O provável time tem Saulo, Ferreira, Leonardo, Ítalo, Rayro, Elielton, Johnnattan, Dedé, Fabio Neves, Tininho e Reinaldo Alagoano.

Após o jantar, o Galo da Borborema entrou em regime de concentração para o jogo de amanhã. Principal contratação do time para a temporada, o meia Marcelinho Paraíba fica de fora da partida porque ainda não teve a situação regularizada.

Oitenta clubes iniciam a Copa do Brasil 2018 na primeira fase, que acontece em jogo único. Por estar à frente do adversário no ranking de clubes da CBF, o Figueira conta com a vantagem do empate para avançar. O classificado enfrenta, na segunda fase, o vencedor de Oeste-SP x Brasiliense-DF.

