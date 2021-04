By

Em nome da secretaria Verônica Gurgel o Diário PB homenageia todas as...

Março é o mês destinado a comemoração do Dia Internacional da Mulher, sendo assim, vamos fazer referência a grandes mulheres do município de Puxinanã, que estão sempre trabalhando na saúde do município.

A frente da saúde municipal tem grandes profissionais como a secretária Verônica Gurgel , Socorro de Helio placa.

Parabenizo todas as mulheres do município de Puxinanã não só pelo dia internacional da mulher mais por todos os dias e por contribuírem para o progresso da cidade.

Fonte: Diário PB