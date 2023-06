Estrutura do São João de Santa Rita-PB desaba às vésperas do início da festa

Estrutura do São João de Santa Rita-PB desaba às vésperas do início...

A estrutura do São João de Santa Rita desabou às vésperas do início da festa, que começará no dia 8 de junho. O registro foi feito por um morador da região e compartilhado via rede social pelo repórter Gustavo Chaves, conforme apurou o portal segunda-feira (5).

O assunto rendeu comentários no Instagram do repórter. “Já imaginou caindo sobre as pessoas”, comentou uma internauta. “Tome dinheiro jogado fora”, destacou outra pessoa. “Que perigo”, alertou outra internauta.

O São João 2023 em Santa Rita acontecerá de 8 de junho a 1º de julho e tem atrações caras na programação: Nattan, Xand Avião, Joelma, João Gomes, Simone Mendes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro e várias outras.

Infomações Click PB