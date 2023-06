Show de Juliette tem atraso de três horas, vaias e fracasso de público no Rio de Janeiro

A ex-BBB paraibana Juliette Freire estaria travando o que alguns nomes ligados ao mundo dos famosos estariam chamando de “grande luta” para manter a fama conquistada ao vencer a disputa no Big Brother Brasil 2021 (BBB21).

No último sábado (03/06), o “Chá da Juliette”, show realizado na Fundição Progresso, na Região Central do Rio de Janeiro, teria registrado atraso de três horas, vaias e fracasso de público. A informação circula pela imprensa do setor do entretenimento.

De acordo com as notícias veiculadas, apenas com a distribuição de ingressos gratuitos o evento teria acontecido e, mesmo assim, não teria lotado e ainda teria passado longe de esgotar, uma vez que os valores dos acessos ao show teriam ultrapassado os R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por pessoa.

Ainda segundo as informações, acontecimentos do tipo estariam alcançado a paraibana há algum tempo, tanto que, ainda em 2022, Juliette teria sido atração principal de um evento, na Barra da Tijuca, porém, o público que compareceu não teria ocupado sequer a metade da capacidade total do local do evento, fato que teria frustrado ao ponto de organizadores tentarem, a todo custo, preservar a informação.

Ainda em 2022, Juliette também teria amargado outros episódios de evento com fracasso de bilheteria, em um deles, diz a imprensa nacional, o empresário contratante teria sofrido um prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela falta de público.

Juliette venceu a final do BBB21 com 90,15% dos votos, a campeã conquistou o público e levou para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas, como todo furacão, dizem alguns entendidos do entretenimento, a paraibana há algum tempo tem dados sinais claros de que está perdendo a força e tende a ficar resumida a uma “celebridade” de engajamento virtual nas redes sociais.

Fonte: Portal da Capital