EUA abrem eleição presencial após quase 100 mil de votos antecipados

As urnas e cabines de votação para o novo presidente dos Estados Unidos na costa Leste já estão abertas desde às 7h no horário de Brasília (5h no horário local).

Os primeiros a votar foram eleitores do estado de Vermont, onde as sessões abriram um pouco antes, mas funcionarão oficialmente entre 5h e 10h (horário local, entre 7h e 12h no horário de Brasília).

A região, que abriga Nova York e Flórida, abriu as votações às 7h, em horário local (8h no Brasil).

Oito dos 50 estados dos EUA (Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, Nova Hampshire, Nova Jersey, Nova York e Virgínia) começaram a votação às 6h (hora local).

A expectativa para esta terça-feira (3) é que a maior parte dos eleitores de Donald Trump, o candidato republicano que luta por uma reeleição, se dirijam às cabines de votação pessoalmente. O presidente criticou duramente o voto antecipado e pôs em xeque a credibilidade do método.

Apesar disso, mais de 95 milhões de norte-americanos já votaram antecipadamente – boa parte representante do democrata Joe Biden. Ainda assim, autoridades e especialistas acreditam que o dia de hoje será marcado por filas nos centros de votação.

Na costa Leste, estão situados alguns dos estados mais importantes para a definição da eleição deste ano: Nova York, tradicional estado democrata, e a Flórida, um dos maiores swing states nas eleições.

O novo presidente dos Estados Unidos deverá enfrentar duros desafios, como recuperar os milhões de empregos destruídos em decorrência da pandemia do novo coronavírus e dar uma resposta à sociedade depois da morte de mais de 230 mil americanos por causa da covid-19.

Fonte: Edna Soares