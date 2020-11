PRF na Paraíba prende passageiro de táxi transportando um quilo de cocaína

By

A droga, avaliada em mais de R$ 100 mil, saiu de Natal, no Rio Grande do Norte, e seria entregue no sertão paraibano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba prendeu, na noite da última segunda-feira (02), em São Mamede, um homem transportando um quilo de cloridrato de cocaína. A droga, avaliada em mais de R$ 100 mil, estava com um passageiro de um veículo Fiat Siena, que fazia transporte de passageiros como táxi.

A ação ocorreu durante fiscalização na BR 230, próximo à Unidade Operacional da PRF, em São Mamede. Os policiais abordaram o veículo táxi, conduzido por uma mulher, que transportava uma passageira e dois passageiros. A equipe percebeu bastante nervosismo de um dos passageiros, que não portava documento de identificação e também não possuía bagagem. Após buscas no automóvel, encontrou aproximadamente um quilo de cloridrato de cocaína escondido no interior do veículo.

O passageiro, um homem de 21 anos, assumiu que pegou a droga em Natal, no Rio Grande do Norte, e entregaria em Patos, no sertão paraibano. Afirmou que embarcou na cidade de Campina Grande e que a condutora e os outros passageiros não sabiam da existência da droga. O homem não possui antecedentes criminais. Ele foi detido, conduzido à Polícia Civil e responderá pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Fonte: Ascom