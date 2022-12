Inmet prevê risco de chuvas intensas até esta quinta-feira em 135 municípios paraibanos

Agua Branca Agua Branca 2500106 PB Aguiar 2500205 PB Alcantil 2500536 PB Amparo 2500734 PB Aparecida 2500775 PB Areia de Baraúnas 2501153 PB Assunção 2501351 PB Baraúna 2501534 PB Barra de Santana 2501575 PB Barra de Santa Rosa 2501609 PB Barra de São Miguel 2501708 PB Belém do Brejo do Cruz 2502003 PB Bernardino Batista 2502052 PB Boa Ventura 2502102 PB Boa Vista 2502151 PB Bom Jesus 2502201 PB Bom Sucesso 2502300 PB Bonito de Santa Fé 2502409 PB Boqueirão 2502508 PB Brejo do Cruz 2502805 PB Brejo dos Santos 2502904 PB Cabaceiras 2503100 PB Cachoeira dos Índios 2503308 PB Cacimba de Areia 2503407 PB Cacimbas 2503555 PB Cajazeiras 2503704 PB Cajazeirinhas 2503753 PB Camalaú 2503902 PB Campina Grande 2504009 PB Caraúbas Carrapateira 2504108 PB Catingueira 2504207 PB Catolé do Rocha 2504306 PB Caturité 2504355 PB Conceição 2504405 PB Condado 2504504 PB Congo 2504702 PB Coremas 2504801 PB Coxixola 2504850 PB Cubati Curral Velho 2505303 PB Desterro 2505402 PB Diamante 2505600 PB Emas 2505907 PB Frei Martinho 2506202 PB Gurjão 2506509 PB Ibiara 2506608 PB Igaracy 2502607 PB Imaculada 2506707 PB Itaporanga Jericó 2507408 PB Joca Claudino 2513653 PB Juazeirinho 2507705 PB Junco do Seridó 2507804 PB Juru 2508000 PB Lagoa 2508109 PB Lastro 2508406 PB Livramento 2508505 PB Mãe d’Água 2508703 PB Malta Manaíra 2509008 PB Marizópolis 2509156 PB Mato Grosso 2509370 PB Maturéia 2509396 PB Monte Horebe 2509602 PB Monteiro 2509701 PB Nazarezinho 2510006 PB Nova Olinda 2510204 PB Nova Palmeira 2510303 PB Olho d’Água Olivedos 2510501 PB Ouro Velho 2510600 PB Parari 2510659 PB Passagem 2510709 PB Patos 2510808 PB Paulista 2510907 PB Pedra Branca 2511004 PB Pedra Lavrada 2511103 PB Piancó 2511301 PB Picuí Pocinhos 2512002 PB Poço Dantas 2512036 PB Poço de José de Moura 2512077 PB Pombal 2512101 PB Prata 2512200 PB Princesa Isabel 2512309 PB Quixaba 2512606 PB Riacho de Santo Antônio 2512788 PB Riacho dos Cavalos 2512804 PB Salgadinho Santa Cecília 2513158 PB Santa Cruz 2513208 PB Santa Helena 2513307 PB Santa Inês 2513356 PB Santa Luzia 2513406 PB Santana de Mangueira 2513505 PB Santana dos Garrotes 2513604 PB Santa Teresinha 2513802 PB Santo André 2513851 PB São Bentinho São Bento 2513901 PB São Domingos 2513968 PB São Domingos do Cariri 2513943 PB São Francisco 2513984 PB São João do Cariri 2514008 PB São João do Rio do Peixe 2500700 PB São João do Tigre 2514107 PB São José da Lagoa Tapada 2514206 PB São José de Caiana 2514305 PB São José de Espinharas São José de Piranhas 2514503 PB São José de Princesa 2514552 PB São José do Bonfim 2514602 PB São José do Brejo do Cruz 2514651 PB São José do Sabugi 2514701 PB São José dos Cordeiros 2514800 PB São Mamede 2514909 PB São Sebastião do Umbuzeiro 2515203 PB São Vicente do Seridó 2515401 PB Serra Branca Serra Grande 2515708 PB Soledade 2516102 PB Sossêgo 2516151 PB Sousa 2516201 PB Sumé 2516300 PB Taperoá 2516508 PB Tavares 2516607 PB Teixeira 2516706 PB Tenório 2516755 PB Triunfo Uiraúna 2516904 PB Várzea 2517100 PB Vieirópolis 2517209 PB Vista Serrana 2505501 PB Zabelê Fonte: MaisPB