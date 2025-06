Nordeste pode ter sedes na Copa do Mundo de Clubes da Fifa

O Brasil pode, em breve, sediar novamente um grande evento internacional de futebol. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já comunicou oficialmente à Fifa seu interesse em receber a Copa do Mundo de Clubes de 2029, e isso abre espaço para que o Nordeste seja uma das regiões escolhidas para ter sedes dos jogos.

A informação foi confirmada após um encontro entre Samir Xaud, presidente da CBF, e Gianni Infantino, presidente da Fifa, além de Mattias Grafström, secretário-geral da entidade. A reunião aconteceu na Cúpula Executiva de Futebol da instituição, em Miami, com representantes de 211 federações de todo o mundo.

De acordo com Samir Xaud, o Brasil tem plenas condições de receber o torneio. “Ele (Infantino) ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço”, declarou o presidente da CBF em entrevista ao jornal O Globo.

Além disso, a Fifa tem dado grande prioridade à expansão do Mundial de Clubes, que passará a contar com 32 times a partir de 2025. Desse modo, vai se tornar o torneio ainda mais relevante no calendário do futebol mundial.

Nordeste na vitrine do mundo

Caso o Brasil seja realmente a sede da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Nordeste terá novamente a oportunidade de se colocar na vitrine global. Desse modo, atraindo turistas, investimentos e movimentando a economia local. Afinal, não há quem resista às belezas de Salvador, Recife, Fortaleza e Natal — unindo sol, praia, cultura e futebol em um só evento.

