A RÉnuncia da renúncia no Treze

O presidente do Treze, empresário Artur Bolinha, concedeu entrevista na quarta-feira (4) para detalhar os motivos que levaram ao anúncio de sua renúncia ao cargo, feito na última segunda-feira (2). Segundo ele, a decisão não foi motivada pelas críticas comuns à gestão, mas pelas ofensas direcionadas a ele e a seus familiares.

Bolinha também revelou a dimensão da crise financeira que o clube enfrenta: uma dívida estimada em R$ 36 milhões, que, segundo suas palavras, “torna o clube inviável”.

“Se a gente conseguir reduzir a dívida na assembleia de credores, o clube se torna um ativo interessante”, avaliou o dirigente.

Apesar do anúncio de renúncia, Bolinha informou que a atual diretoria permanecerá no comando do Treze até a conclusão de uma transição organizada para as próximas eleições, previstas originalmente para abril ou maio de 2026. O Conselho Deliberativo solicitou o adiamento da saída imediata para garantir estabilidade administrativa até que o novo processo eleitoral seja conduzido.

Durante a entrevista, Bolinha também lamentou a postura de parte da torcida durante a temporada. “Você ser vaiado pela torcida adversária faz parte. Agora, quando é pela sua torcida, dói diferente. Machuca diferente. Isso precisa ser repensado por quem se diz amante do nosso clube”, desabafou.

Ele ressaltou ainda que sua gestão implementou uma estrutura com pastas independentes, cada uma com autonomia de atuação, o que considera um avanço na governança do clube.

Informações com Maurílio Júnior