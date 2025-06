Mauro Cid tem prisão revogada, mas é alvo de busca e apreensão e presta depoimento à PF

By

A Polícia Federal cumpre, nesta sexta-feira (13), mandados contra o tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação faz parte de uma investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre uma suposta tentativa de Cid de obter cidadania portuguesa para, em seguida, deixar o Brasil.

Inicialmente, fontes da investigação informaram ao R7 que havia um mandado de prisão contra Mauro Cid e que ele teria sido preso. Minutos depois, no entanto, a informação foi corrigida: o pedido de prisão chegou a ser feito, mas foi revogado.

Apesar disso, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro deverá prestar depoimento nesta sexta-feira (13), às 11h, na sede da Polícia Federal em Brasília.

Mais cedo, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado também foi detido. Segundo a Polícia Federal e a PGR (Procuradoria-Geral da República), há indícios de que ele tentou ajudar Mauro Cid a fugir do país, solicitando um passaporte português em nome do militar.

Na segunda-feira (9), a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a abertura de um inquérito para que Machado fosse investigado por obstruir investigações. Na peça, o órgão também requer que medidas cautelares de busca e apreensão sejam cumpridas e a retirada do sigilo de dados telemáticos e telefônicos.

Fonte: Portal Correio