Concurso da Prefeitura de Patos terá o Idecan como banca organizadora

São 590 oportunidades de trabalho na Paraíba; lançamento do edital está próximo

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) será a banca organizadora para o concurso público da Prefeitura Municipal de Patos, na Paraíba. O lançamento do edital deve ocorrer nas próximas semanas.

O certame irá oferecer 215 vagas imediatas e 375 de cadastro reserva para os cargos de guarda civil; professor; médico; terapeuta ocupacional; e fonoaudiólogo, que exigem níveis médio e superior. As taxas de inscrições são de R$ 110 e R$ 150, respectivamente.

Sobre o Idecan

Eficiência, inovação e idoneidade são marcas do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Há mais de 20 anos no mercado, o Idecan possui um extenso histórico positivo de concursos públicos, processos seletivos e seleções públicas organizados com sucesso. Também reconhecido por possuir um forte aparato antifraude, aplica tecnologia de última geração para garantir a segurança de todos os processos seletivos que organiza, evitando qualquer tipo de fraude. Organizado pelo Idecan em 2018, o concurso público da Advocacia Geral da União (AGU) foi um dos primeiros a contar com biometria facial e digital para identificação de candidato.

Por ser uma organização social, sem fins lucrativos, com reputação ético-profissional comprovada, pode ser contratado diretamente pelos entes públicos, sem licitação, de forma ágil, legal e transparente, nos termos da Lei de Licitações. Institutos e universidades federais têm figurado constantemente na lista de parceiros do Idecan. Justiça Federal do Ceará; SENAI/CETIQT do Rio de Janeiro; Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes); Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da 8ª Região do Paraná (Crefito-8) e Hospital Ophir Loyola, do Pará também já tiveram concursos públicos e processos seletivos organizados pela banca. O instituto recebeu o prêmio de Empresa Brasileira do Ano, emitido pelo Latin American Quality Institute, e o Prêmio Quality Mercosul, referência feita pela Empresa Brasileira de Educação e Integração, ambos em 2013.

Fonte: Ascom