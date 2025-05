Dólar conclui último pregão em queda de 0,11%, a R$ 5,65

By

O dólar concluiu o último pregão em queda de 0,11%, a R$ 5,65. Ao longo da semana, a divisa acumulou alta de 0,02%.

No Brasil, o câmbio seguiu o enfraquecimento global da moeda americana em meio às expectativas para o início das negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Mesmo com escalada na tensão entre os países no último mês, o presidente norte-americano, Donald Trump, havia sinalizado uma possibilidade de diminuir as tarifas atualmente impostas ao país asiático.

Já o euro fechou cotado a R$ 6,35.

Os dados são da Companhia Morningstar.

