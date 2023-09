FECHANDO AS PORTAS – Cerca de 30 demitidos da 123Milhas assinam acordo de ¨sigilo’¨e esvaziam escritório

By

FECHANDO AS PORTAS – Cerca de 30 demitidos da 123Milhas assinam acordo...

Funcionários da empresa 123 Milhas relatam demissão em massa na empresa. Um trabalhador contou que pelo menos 30 pessoas do setor foram demitidas apenas na manhã desta segunda-feira (28), e que mais dispensas estavam previstas para o restante do dia.

O movimento na sede da empresa, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi intenso durante a manhã. Em grupos, os ex-funcionários chegavam ao local e, rapidamente, entravam no prédio, sem dar qualquer depoimento.

Rafael Rabelo, supervisor do setor de Comunicação e designer gráfico da empresa. Ele contou que as demissões pegaram todos de surpresa.

“Nós viemos trabalhar e recebemos uma comunicação do RH que todo mundo do setor seria demitido. A situação é triste, um sentimento de perda, mas vamos conseguir algo melhor do que aqui”, conta Rafael Rabelo.

O designer afirmou, ainda, que, após o anúncio da suspensão das viagens da linha Promo, o clima ficou ‘tenso’ na empresa e que os funcionários ficaram sabendo da crise na agência junto com os clientes, através da imprensa. “A diretoria se fechou e não falou nada com ninguém”, disse o trabalhador.

Também nesta segunda-feira (28), a Hotmilhas, empresa controlada pela mesma agência, anunciou a suspensão dos serviços.

Fonte: Hoje em Dia