Governadores assinam carta pedindo auxílio emergencial ao Congresso Nacional

Governadores de todas as regiões do Brasil assinaram uma carta em apoio à iniciativa das 300 organizações que compõem a “Campanha Renda Básica que Queremos”. O documento foi enviado aos presidentes da Câmara e do Senado pedindo esforços para que o auxílio emergencial deste ano seja igual ao do ano passado e com os mesmos critérios, ou seja, no valor de R$ 600.

De acordo com o documento, somente com renda básica aliada às medidas sanitárias será possível enfrentar a situação da pandemia da Covid-19. Na carta, os governadores pedem que o Congresso Nacional disponibilize os recursos necessários e defendem as medidas, com objetivo específico de mitigar os efeitos da crise, mas sem que isso leve a um afastamento da responsabilidade fiscal.

O texto finaliza explicando que o Brasil precisa “voltar a uma trajetória de ajustamento fiscal que compatibilize os necessários programas sociais com um financiamento responsável dos mesmos”. Assinaram a carta os governadores de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

