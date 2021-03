Homem é assassinado a tiros no bairro José Pinheiro em CG

Foi assassinado a tiros por volta das 10 da manhã desta segunda-feira (08), o crime ocorreu na Rua Casemiro de Abreu, no bairro do José Pinheiro, Zona Leste de Campina Grande/PB.

De acordo com informações iniciais da PM a vítima foi identificada como Lindinaldo Torres do Nascimento, de 29 anos, morador do bairro da Conceição onde era conhecido pelo apelido de “Batatinha”.

Ainda de acordo com informações, Lindinaldo estava em uma moto quando foi surpreendido com os disparos contra ele vinha acompanhada de outra pessoa que conduzia a moto e fugiu do local, inclusive o capacete estava ao lado do corpo.

A polícia estava investigando Lindinaldo, pois ele era suspeito de prática de crimes de assaltos na cidade, principalmente por assaltar motoristas de aplicativos.

