Hospital de Trauma de Campina Grande divulga balanço do fim de semana

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, atendeu 359 pacientes durante o fim de semana. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora do sábado (6) até as primeiras horas desta segunda-feira (8). Os casos envolvendo quedas lideraram as entradas nos plantões, durante o período.

De acordo com os dados da unidade de saúde, dos 359 atendimentos, 80 foram para vítimas de queda, superando os acidentes de moto (60). Outros casos de emergência registrados foram acidente de automóvel (11), agressão física (sete), vítimas de projéteis de arma de fogo (um), atropelamentos (cinco) e acidentes com bicicleta (seis). Os demais atendimentos médicos foram na clínica médica e na pediatria.

De acordo com relatório, o município de Campina Grande registrou 20 acidentes de motos nesse fim de semana, seguido por Alagoa Nova (três), Lagoa Seca (três), Pocinhos (três) e Sossego (três).

O Trauma-CG disponibiliza 298 leitos, 301 médicos, sendo 64 em regime de plantão presencial 24 horas. O hospital dispõe de seis salas no bloco cirúrgico e é referência em trauma para 203 municípios da Paraíba.

