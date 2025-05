Humorista Mução sofre acidente de carro durante viagem para Serra Grande

O humorista Mução sofreu um acidente de carro, na noite dessa sexta-feira (2), enquanto realizava uma viagem para Serra Grande, no Sertão da Paraíba, onde iria fazer um show. Mesmo após o susto, o comediante se apresentou na cidade.

O veículo em que ele estava acabou batendo em uma ponte na rodovia, o que danificou boa parte do eixo do pneu. Porém, a equipe do artista trocou o “step” e continuou a viagem com a velocidade reduzida até chegar no local da apresentação. Ninguém ficou ferido, foram apenas danos materiais.

Nas redes sociais, Mução disse que estava preparando o texto quando se surpreendeu com a batida e agradeceu por não ter ocorrido algo mais grave.

“Eu estava de cabeça baixa fazendo um texto, na hora você se levanta com o susto e acha que vai capotar e que vai morrer, você pensa nos filhos, na família, na esposa. É uma sensação muito difícil, mas você tem que ter, na hora, equilíbrio emocional para dizer ‘meu Deus muito obrigado’, concentrar para conseguir chegar no seu compromisso, fazer o show e fazer todo mundo rir”, contou Mução.

Fonte: MaisPB