Estão abertas até o dia 20 de maio as inscrições o concurso público para a cidade de Manaíra, no Sertão da Paraíba. São 108 vagas e salários que variam entre R$ 1.212 e R$ 10 mil. As oportunidades são destinadas a cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Os candidatos interessados devem acessar o site da organizadora, Facet Concursos. As taxas custam R$ 75 (nível fundamental), R$ 95 (nível médio) e R$ 115 (nível superior)