João Azevêdo sanciona lei e rodovia paraibana ganha nome do ex-governador José Maranhão

A rodovia PB 033, que liga o centro do município de Rio Tinto a praia de Campina, passa a ser denominada de Rodovia José Targino Maranhão, de acordo com lei sancionada pelo governador João Azevêdo (PSB) e publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado (DOE). Conforme apurou o ClickPB, a rodovia tem cerca de 23 quilômetros de extensão e é uma das beneficiadas pelo programa de implantação de asfalto do governo da Paraíba, estando atualmente na fase inicial de pavimentação.

“Fica denominada de José Targino Maranhão, a rodovia PB 033 trecho que liga Praia de Campina à cidade de Rio Tinto, localizada no município de Rio Tinto, neste Estado”, diz o artigo primeiro da lei. A homenagem, segundo apurou a reportagem, foi proposta pelo deputado estadual Eduardo Brito (Solidariedade). Confira mais detalhes:

Fonte: ClickPB