JOÃO PESSOA: Procon registra queda no preço da gasolina; veja onde encontrar mais barato

O preço da gasolina comum para pagamento à vista está oscilando entre R$ 6,490 e R$ 6,990, registra pesquisa comparativa para preços de combustíveis da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, redução de R$ 0,30 no menor preço e de R$ 0,38 no maior, em comparação com o levantamento feito no dia 29 de junho passado, com diferença de R$ 0,50, e variação de 7,7%.

O Procon-JP alerta que os preços registrados nesta pesquisa, que foi realizada no dia 4 de julho em 107 postos da Capital, podem ter sofrido alteração para menos já que a fiscalização que está inspecionando se a redução nos preços dos combustíveis está ocorrendo devido à redução no ICMS previsto no Decreto Estadual publicado no dia 1º de julho, constatou, no final da tarde desse mesmo dia, que alguns locais estavam reduzindo os preços nas bombas.

Fonte: Ascom