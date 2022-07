Em novo boletim médico, Secretaria de Saúde de Campina Grande atualiza estado de saúde de Biliu de Campina

By

A Secretaria de Saúde de Campina Grande divulgou novo boletim médico, na noite desta segunda-feira, 4, atualizando o estado de saúde do cantor e compositor Biliu de Campina. O artista segue estável, consciente, sem necessidade de oxigênio suplementar, porém, ainda apresenta a pressão arterial elevada e, em função disso, está fazendo uso de anti-hipertensivos em infusão contínua. Biliu segue na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Dr. Edgley.

Biliu de Campina procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Maia, a UPA do Alto Branco, na noite do último domingo, com um edema agudo de pulmão, passou por diálise e foi transferido para o Hospital Dr. Edgley.

Em 28 de março deste ano, o cantor e compositor também deu entrada na UPA e foi tratado no Complexo Hospitalar Municipal Pedro I com um quadro de congestão pulmonar e precisou passar por diálise, recebendo alta no dia 1 de abril.