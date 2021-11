Lígia e João em palanques opostos: João fala em distanciamento e diz acreditar que vice será sua adversária na sucessão estadual

By

“Acredito”. De forma curta e direta foi assim que o governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania) disse acreditar em uma possível candidatura de sua vice Lígia ao Governo ao Governo do Estado, em 2022, por conta do distanciamento entre eles.

Segundo o governador, foi uma “decisão dela” ficar mais reclusa e que provavelmente isso se deu a uma postura de proteção da família Feliciano com relação ao corona vírus.

“Isso é uma decisão dela. Desde o ano passado, quando começou a pandemia, ela se recolheu junto com a família para se proteger, provavelmente, e posteriormente, quando ela contraiu a doença, e o deputado Damião também contraiu, inclusive num grau mais sério, houve uma retração total da família e vocês da imprensa, com certeza, não conseguiram nem informações sobre o estado de saúde do deputado”, avaliou.

Fonte: Blog do Ninja