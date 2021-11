Prefeitura de Campina Grande divulga concorrência para concursos

A Prefeitura de Campina Grande divulgou nesta terça-feira, 23, um balanço com o número de inscritos e a concorrência por vagas nos concursos públicos que vão oferecer mais de 800 vagas para vários cargos da administração municipal. No total, foram 53.822 pessoas inscritas nos certames, que encerraram, oficialmente, na última segunda-feira, o prazo para pagamento da taxa de inscrição.

O cargo com maior número de inscritos é o de agente administrativo, que teve um total de 9.712 inscrições homologadas pela empresa Idecan, que é a organizadora do concurso. Na sequência, aparece o cargo de enfermeiro I, que teve 5.153 inscrições confirmadas, enquanto o cargo de professor da Educação Infantil II (zona urbana) apresentou 3.237 inscrições. O cargo de técnico de enfermagem tem 3.771 inscrições, enquanto 2.514 candidatos vão disputar o cargo de fiscal de tributos municipais.

Concorrência

Também foram divulgadas as concorrências dos concursos, os primeiros da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. . A maior concorrência é para a disputa do cargo de fiscal de obras, que vai ter uma média de 426 candidatos por vaga. Na sequência, aparecem os cargos de fiscal de tributos municipais (com 348,86 candidatos por vaga), assistente jurídico (com 344 candidatos por vaga), guarda municipal (com 227,20 candidatos por vaga), nutricionista (222,75 por vaga) e agente administrativo (que tem 203,87 candidatos por vaga).

O concurso para provimento dos cargos de nível médio e superior disponibiliza 898 vagas e contempla várias áreas. Os salários podem chegar a R$ 13.353,45. Já o concurso da Guarda Civil oferece 50 vagas e salários que podem chegar a R$ 2.200,00. As provas estão marcadas para os dias 18 e 19 de dezembro e serão realizadas em horários alternados: manhã para os cargos de nível médio e tarde para os cargos de nível superior.

Fonte: Ascom