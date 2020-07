Luto: Morre cantora e radialista campinense

Faleceu nesta teça-feira (14) a cantora e radialista campinense Inaudete Amorim. Ela lutava há algum tempo contra um câncer e estava internada em um dos hospitais de Campina Grande.

Inaudete autuou por muito tempo na Rádio Cariri no departamento comercial. Atualmente era diretora comercial da TV Itararé.

Ela se notabilizou em toda Paraíba pelo talento como cantora, principalmente no ritmo do forró. Gravou vários CDs e era presença indispensável em todas as edições do Maior São João do Mundo.

Fonte: Blog do Max Silva