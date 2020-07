Secretários com salários de até R$ 10 mil integram lista do auxílio emergencial na Paraíba

Secretários com salários de até R$ 10 mil integram lista do auxílio...

Secretários de Câmaras e prefeituras Paraibanas com salários que variam de R$ 1.045,00 a R$ 10,1 mil integram a lista dos que receberam o benefício do Auxílio Emergencial. O levantamento teve com base o cruzamento de dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Portal da Transparência da Controladoria da União (CGU).

Os servidores públicos integram os perfis do Bolsa Família, CadÚnico, ou extra CadÚnico.

Confira a lista completa com nomes, salários e contemplados:

O levantamento foi feito pelo Portal Mais PB

O que é auxílio O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.