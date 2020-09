By

O deputado estadual e prefeitável Inácio Falcão, do PCdoB de Campina Grande, deverá anunciar no começo da tarde desta quinta-feira o nome da médica Tatiana Medeiros, do MDB, como sua candidata a vice-prefeita.

A solenidade deverá contar com a participação do senador José Maranhão, presidente estadual do MDB.

Fonte: Paraíba Online