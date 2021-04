Ministério Público libera estádios do Governo da Paraíba, mas três praças ainda seguem pendentes

O Estádio Amigão está liberado para receber a partida de abertura do Campeonato Paraibano, nesta quarta-feira, entre Treze e Atlético de Cajazeiras. É que o Ministério Público da Paraíba liberou as três praças esportivas que pertencem ao Governo do Estado, que são o Amigão, em Campina Grande, palco do jogo entre Galo e Trovão, além do Almeidão, em João Pessoa, e do Perpetão, em Cajazeiras. O trio se une ao Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Em compensação, os estádios José Cavalcanti, em Patos, Marizão, em Sousa, e Presidente Vargas, em Campina Grande, seguem impedidos de receber as partidas, mas os dois do Sertão têm vistorias agendadas e devem ser liberados em breve.

O Estádio Amigão, em Campina Grande, está liberado para receber Treze x Atlético-PB nesta quarta-feira — Foto: Pedro Pereira / ge

Na semana passada, o procurador de Justiça Valberto Lira informou que apenas o Estádio Carneirão estava apto para receber os jogos do Campeonato Paraibano, pois era a única praça com os laudos regularizados. Uma semana depois, o representante do MPPB — que é também presidente das comissões nacional e estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios — confirmou que Amigão, Almeidão e Perpetão estão com projetos em execução, podendo receber as partidas do estadual.

Contudo, Valberto informou que não obteve respostas de outros três estádios, que seguem impedidos de receber as partidas. São os casos de Marizão — que tem jogo marcado nesta quinta-feira, entre Sousa e Botafogo-PB —, José Cavalcanti — local que está previsto para ser o palco de Nacional de Patos x Perilima, no sábado —, além do Presidente Vargas, que não vai receber nenhuma partida nesta primeira rodada do Paraibano.

O Estádio Marizão, em Sousa, ainda possui pendências a resolver para poder sediar Sousa x Botafogo-PB nesta quinta-feira — Foto: Max Oliveira / ge

O procurador informou que enviou uma equipe nesta quarta-feira para o Sertão da Paraíba para entender o que está sendo feito nos estádios. Porém, não tem nenhuma novidade do Presidente Vargas, casa do Treze.

— Almeidão, Amigão e Perpetão estão liberados para receberem os jogos, pois possuem projetos sendo executados, já na parte final. Marizão e José Cavalcanti ainda possuem pendências, por isso uma equipe foi deslocada para Sousa para acompanhar o que tem sido feito por lá. Já sobre o Presidente Vargas nós não tivemos nenhuma resposta até agora — disse Valberto Lira.

Por ora, Valberto indicou que o Ministério Público não tem a intenção de levar o impasse para a Justiça nos casos dos estádios pendentes e vai vistoriar as praças com pendências para ter uma noção exata do que está sendo feito para, assim, decidir se os locais poderão receber os jogos.

Valberto Lira enviou documentação para os representantes dos estádios no segundo semestre do ano passado — Foto: Hévilla Wanderley / ge Paraíba

Com a confirmação de Valberto Lira, Treze e Atlético de Cajazeiras vão poder entrar em campo nesta quarta-feira, no Amigão, para disputar a abertura do Campeonato Paraibano. Já os jogos entre Sousa e Botafogo-PB, nesta quinta-feira, e Nacional de Patos e Perilima, marcado para o sábado, estão com esse impasse. A partida que encerra a primeira rodada do estadual acontece no domingo, com o São Paulo Crystal recebendo o Campinense no Estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, palco que está liberado para receber o confronto.

As versões de Sousa e Nacional de Patos

A reportagem do ge Paraíba entrou em contato com o presidente do Sousa, Aldeone Abrantes. O dirigente informou que o Corpo de Bombeiros, liderado pelo Coronel Oliveira, aprovou a estrutura do Estádio Marizão. O dirigente ainda adiantou que a informação ainda seria repassada para Valberto Lira. O procurador de Justiça, ao ser questionado sobre o assunto, disse que não tinha nenhuma novidade sobre o assunto.

Com a presença de Aldeone Abrantes, a vistoria foi realizada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira no Estádio Marizão, em Sousa — Foto: Divulgação / Sousa

Enquanto isso, Cleodon Bezerra, presidente do Nacional de Patos, informou que a comissão enviada por Valberto Lira, após visitar o Marizão, foi vistoriar o José Cavalcanti. O dirigente demonstrou otimismo pela liberação da praça esportiva.

— Como se trata de um estádio municipal, não depende do Nacional de forma ativa. Mas nós temos plena confiança na Secretaria de Esportes de Patos e também na direção do Estádio José Cavalcanti. Uma vistoria está sendo realizada nesta tarde para, assim, enfrentarmos a Perilima no sábado. É uma situação complicada, mas que a Prefeitura de Patos está correndo para solucionar — disse Cleodon Bezerra.

Corpo de Bombeiros realiza vistoria no Estádio José Cavalcanti, em Patos, na tarde desta quarta-feira — Foto: Divulgação / Nacional de Patos Liberados

Almeidão (João Pessoa)

Amigão (Campina Grande)

Carneirão (Cruz do Espírito Santo)

Perpetão (Cajazeiras)

Com pendências

José Cavalcanti (Patos)

Marizão (Sousa)

Vetado