Lei de Campina Grande que proíbe conteúdos com ‘discussão de gênero’ em escolas é suspensa

Conforme o entendimento do TJPB, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Devido a isso, os municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos e diretrizes da educação.

A lei, de autoria do ex-vereador Pimentel Filho, foi sancionada em 2018, pelo então prefeito, Romero Rodrigues.

A lei nº 6.950 coloca a família como “elemento natural e fundamental da sociedade”, devendo ser protegida e considera “material impróprio ou inadequado para crianças e para adolescentes” aqueles já dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e aqueles que “contenham imagens ou mensagens sexuais com conotação intencionalmente erótica, obscena ou pornográfica, material relacionado a ideologia de gênero”.