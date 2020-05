Morre ex-governador da Paraíba Wilson Braga, aos 88 anos, vítima de Covid-19

O ex-governador da Paraíba Wilson Braga faleceu, na noite deste domingo (17), vítima de Covid-19. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Neves desde 1 de maio, com sua esposa, a ex-deputada Lúcia Braga, que faleceu no dia 9 de maio, também vítima do novo coronavírus.

A notícia foi confirmada pelo neto, Thiago Braga, em seu perfil pessoal no Instagram. “A Paraíba está de luto! O dia do adeus infelizmente chegou! Depois de uma brava luta contra o Covid-19, nosso eterno governador partiu para os braços do pai. Lá se encontra agora com seu grande amor, minha vó Lúcia, com o seu xodó, minha tia Patrícia e com o meu pai Marcelo”, escreveu.

Dois dias após a morte de sua esposa, Wilson Braga apresentou piora do quadro médico, com dificuldades para respirar e pouca oxigenação das células e foi transferido para um leito de UTI, onde foi sedado e entubado, de acordo com informações publicizadas por Thiago. No dia 12, foi confirmado o diagnóstico para Covid-19.

No último sábado (17), ainda sedado e entubado em estado grave, o ex-governador apresentou insuficiência renal e foi submetido a hemodiálise. Thiago também havia publicado que os médicos cogitavam fazer uma cirurgia de traqueostomia, para que pudesse sair do respirador.

Fonte: Paraíba Já