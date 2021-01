Mulher é ferida a bala pelo companheiro em Campina Grande

By

CAMPINA GRANDE – Uma mulher foi atingida com tiros de arma de fogo no tórax, abdômen e membro superior direito, crime praticado pelo próprio companheiro da vítima, no final da tarde desta quinta-feira (14), na rua Manoel Mota, em Bodocongó, zona oeste da cidade.

Ela foi socorrida pelo SAMU e levada intubada para o Hospital de Emergência e Trauma, para ser cirurgias.

O suspeito fugiu após a tentativa de Feminicídio e está sendo procurado pela polícia.

Não foram divulgados nem o nome da mulher tampouco do companheiro.

Fonte: Heleno Lima