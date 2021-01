COVID-19: Bruno manda disponibilizar 20 leitos em Campina Grande para pacientes de Manaus

Prefeito ressalta caráter humanitário da iniciativa e garante vagas nas enfermarias do Complexo Pedro I e do Hospital Universitário

O prefeito Bruno Cunha Lima anunciou, na manhã desta sexta-feira, 15, que Campina Grande se unirá ao esforço nacional de apoio a Manaus (AM), que passa por um momento de colapso na estrutura da rede de saúde, no atendimento aos casos de Covid-19. Após contato com o diretor do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), Homero Rodrigues, Bruno acertou com ele uma parceria de caráter humanitário, para Campina receber pacientes de enfermaria, estáveis, provenientes da capital amazônica, de forma emergencial. No total, o Município vai disponibilizar 20 leitos – 10 no HUAC e 10 no Complexo Hospitalar Pedro I.

De acordo com Bruno Cunha Lima, os leitos possíveis de disponibilização pelo Município aos pacientes de enfermaria de Manaus não comprometem a estrutura local montada para as demandas relativas à Covid-19. Só no Complexo Pedro I, havia 84 leitos de enfermaria disponíveis nesta sexta, de acordo com o secretário Filipe Reul.

Missão Manaus – O Município de Campina Grande, que tem gestão plena da Saúde, mantém contratualização com o Hospital Universitário, voltado principalmente para as demandas de cirurgias eletivas e consultas com especialistas. No contato com Homero Rodrigues, no intervalo da videoconferência com o Ministério Público sobre a retomada das aulas no Município, Bruno Cunha Lima pediu à unidade federal suporte para o atendimento a pacientes de Manaus, em caráter emergencial, principalmente neste momento em que a falta de oxigênio tem causado mortes na capital da região Norte.

De acordo com o prefeito Bruno, serão realizadas reuniões técnicas entre a Secretaria de Saúde de Campina Grande e o HUAC, para a definição de um protocolo específico, destinado aos profissionais que se envolverão na chamada Missão Manaus.

Fonte: Codecom