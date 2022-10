Murilo Galdino foi votado em 222 municípios paraibanos

Com 112.891 votos, Murilo Galdino (Republicanos) foi eleito com sufrágios em em 222 dos 223 municípios paraibanos, numa demonstração de capilaridade política rara no meio político, ainda mais em relação à estreantes. Quando lançou sua candidatura em julho, reunindo familiares, amigos e correligionários, havia lideranças representando aproximadamente 100 municípios paraibanos, mas o alcance de sua mensagem durante a campanha chegou mais longe e apenas no município de Lastro, ele não obteve sufrágio.

A abrangência, segundo Murilo, se deve a muitos fatores, mas principalmente à sinceridade do propósito de sua candidatura. “Este alcance político com votos em praticamente todos os municípios do nosso estado se deve a muitos fatores, mas principalmente a sinceridade do nosso propósito que ficou clara nítida em nossa mensagem. Eu percorri toda a Paraíba levando o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento social e econômico da Paraíba e pela defesa das causas de interesse do povo na Câmara Federal e esta mensagem foi compreendida”.

De acordo com ele, muita gente que já o conhecia pela atuação como secretário de Estado da Articulação Política e lutava junto pela melhoria dos municípios, somou-se aos apoios. “Firmamos muitas alianças com prefeitos e lideranças políticas de várias cidades, mas cientes de que a decisão e vontade do voto é do povo. Por isto tivemos o cuidado de construir estes apoios priorizando a qualidade, de nos alinhar com pessoas que estavam sintonizadas com esta vontade popular, políticos e lideranças que têm serviço prestado em seus municípios e respeitam o voto consciente”.

Murilo agradeceu a confiança e ratificou que seu mandato será pautado por propostas que promovam o desenvolvimento econômico e social. “Obrigado, Paraíba! Tenho a consciência de que hoje sou um deputado que lutará pelo Brasil através de projetos e posicionamentos, mas com o olhar voltado para a transformação da realidade das cidades paraibanas.Como eu disse na campanha e repito agora, saberei retribuir a confiança, trabalhando por saúde, educação e geração de empregos, que resultam em desenvolvimento para os municípios e a população”.

Fonte: Pauta PB